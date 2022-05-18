طواقم وحدة حماية البيئة تنفذ جولة ميدانية لفحص عينات البحر

غزة- الرأي

نفذت طواقم وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة جولة ميدانية لجمع عينات مياه البحر لتحديد المناطق الملوثة والمناطق الآمنة، حيث سيتم اصدار خريطة بالخصوص.



تمت عملية جمع العينات بالتنسيق بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ودائرة الانقاذ البحري وكافة بلديات قطاع غزة.



واستمرت الجولة على مدار 3 أيام مستمرة في حين تم جمع 45 عينة على مستوى كافة مناطق قطاع غزة وتسليمها للمختبر بالصحة العامة لاجراء الفحوصات اللازمة.



في حين أكد مدير المصادر البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.محمد مصلح على أهمية تحديد المناطق الآمنة للسباحة خوفا وتحسبا من انتقال الامراض للانسان، من خلال السباحة خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف.