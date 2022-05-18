جودة البيئة تنفذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة لقاء توعوي بيئي حول النفايات الصلبة والتلوث البلاستيكي، وذلك في مدرسة يا هلا التابعة لمعهد الأمل للأيتام.

حيث يأتي هذا اللقاء في باكورة الأعمال المشتركة بين معهد الأمل وسلطة المياه وجودة البيئة.



و تناول اللقاء عدة موضوعات حول مشكلة النفايات الصلبة والتزايد في استخدام المواد البلاستيكية الذي يشكل مشكلة كبيرة حيث يحتاج لاكثر من ٤٠٠ عام لتحلله، والخطر الحاصل نتيجة زيادة كمية النفايات البلاستيكية على التربة والبيئة البحرية والتنوع الحيوي الذي قد يؤثر على صحة وسلامة الانسان ايضا.



حيث شاركت كل من المرشدة البيئية إسراء جبر و نين كحيل في توزيع ظروف ورقية ليتم استخدامها بدلاً من الأكياس البلاستيكية.



وفي ذات السياق، أشار مدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي خلال اجتماعه مع ادارة معهد الأمل للأيتام إلى الدور الهام لتوعية وتثقيف جمهور معهد الأمل بالمواضيع والقضايا البيئية.



بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة لبلورة فكرة معهد الأمل كمؤسسة صديقة للبيئة للعام 2022.