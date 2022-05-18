وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ حملة دعوية في ذكرى النكبة بعنوان "طريق العودة" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تتابع ملفات التخصيصات القديمة خلال زياراتها الميدانية وكالة الرأي الفلسطينية وقفة بخان يونس للمطالبة بحل قضايا "لم الشمل" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مدرسة مصطفى صادق الرافعي تنفذ محاكاة للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف ورابطة علماء فلسطين يفتتحان دورة فقه الحج والعمرة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وحدة حماية البيئة تنفذ جولة ميدانية لفحص عينات البحر وكالة الرأي الفلسطينية العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعزز التعاون المشترك مع جامعة الأمة وكالة الرأي الفلسطينية الاعتداء على جنازات الشهداء..ما الذي يخشاه الاحتلال؟
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع معهد الأمل للأيتام

جودة البيئة تنفذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة

18 آيار / مايو 2022 12:08

جودة البيئة تنفيذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة
جودة البيئة تنفيذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة لقاء توعوي بيئي حول النفايات الصلبة والتلوث البلاستيكي، وذلك في مدرسة يا هلا التابعة لمعهد الأمل للأيتام.
حيث يأتي هذا اللقاء في باكورة الأعمال المشتركة بين معهد الأمل وسلطة المياه وجودة البيئة.


و تناول اللقاء عدة موضوعات حول مشكلة النفايات الصلبة والتزايد في استخدام المواد البلاستيكية الذي يشكل مشكلة كبيرة حيث يحتاج لاكثر من ٤٠٠ عام لتحلله، والخطر الحاصل نتيجة زيادة كمية النفايات البلاستيكية على التربة والبيئة البحرية والتنوع الحيوي الذي قد يؤثر على صحة وسلامة الانسان ايضا.


حيث شاركت كل من المرشدة البيئية  إسراء جبر و نين كحيل في توزيع ظروف ورقية ليتم استخدامها بدلاً من الأكياس البلاستيكية.


وفي ذات السياق، أشار مدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي خلال اجتماعه مع ادارة معهد الأمل للأيتام إلى الدور الهام لتوعية وتثقيف جمهور معهد الأمل بالمواضيع والقضايا البيئية.


بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة لبلورة فكرة معهد الأمل كمؤسسة صديقة للبيئة للعام 2022.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟