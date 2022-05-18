الأوقاف ورابطة علماء فلسطين يفتتحان دورة فقه الحج والعمرة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة فقهية بعنوان "فقه الحج والعمرة"، للعاملات في مديرية أوقاف غزة، بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين، بهدف مناقشة المسائل الفقهية المتعلقة بأركانها وواجباتها، بحضور مدير المديرية د. محمد سالم، ومدير الرابطة عبد الله البطش، وعضو الرابطة الشيخ عبد الفتاح غانم, ومديرة الدعوة والإرشاد/اناث نادية الغول.



بدوره أكد سالم أن الدورة تهدف إلي تعلم وتعليم مناسك الحج للواعظات، موضحاً أنها تشمل مقدمة عن فقه الحج والعمرة، وأحكامه وصفته ومواقيته والإحرام والنسك والتلبية والأركان والواجبات والفدية والهدي ومسائل فقهية أخرى، مثمناً جهود القائمين المبذولة في هذا المجال.



من جهته أشار البطش، أن الدورة تأتي في إطار تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف المكونات، وتعويد النفس البشرية على تحمل الصعاب والمشقة، وذلك عبادةً لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، معرباً عن أمله في تحقيق الدورة لأهدافها، وتخريج عدد من الواعظات ليستطعن من أداء عملهن في هذا الموسم.



وأشاد بدور الأوقاف في متابعة تنفيذ الدورة، واهتمامها في تطوير الكادر الوعظي من خلال زيادة خبرتهن ومعرفتهن بهذا الخصوص، لأداء جميع المناسك على الوجه الذي يرضي عنه الله تعالي.