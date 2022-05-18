أوقاف غزة تنفذ حملة دعوية في ذكرى النكبة بعنوان "طريق العودة"

غزة- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بأوقاف غزة حملة دعوية في ذكرى نكبة فلسطين بعنوان "طريق العودة", استهدفت معظم مساجد المحافظة، وذلك لإحياء ثقافة العودة لأرضنا المحتلة عام 1948م، والتذكير بوعد الله بالنصر والتمكين.



بدوره أكد مدير المديرية د. محمد سالم علي رمزية ذكرى نكبة فلسطين الـ 74, والذي يزيدنا اصراراً وتمسكاً بحقنا المسلوب، مهما فعل الاحتلال من ظلم وبطش بحق كل ما فلسطيني، واحياء التراث الفلسطيني بأشكاله المختلفة، وغرسه في نفوس أجيالنا، منوهاً بأن التمسك بدين الله وكتابه الكريم، والعقيدة السليمة، من أهم الأسباب التي تقربنا نحو الصلاة في المسجد الأقصى فاتحين منتصرين.



وأشاد بجهود الدعاة والوعاظ والخطباء المبذولة في استمرار مسيرة الدعوة إلى الله، سائلاً الله تعالي أن يكون في ميزان حسناتهم.



من جانبه أوضح رئيس قسم الوعظ والإرشاد أ. محمد قنيطة، أن الفكرة جاءت من أجل إيصال فكرة واضحة لرواد المساجد بتعزيز النشاطات الدعوية والوطنية، بهدف الدفاع عن الحق ونصرة المسلمين المستضعفين في كل مكان.