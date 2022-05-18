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أوقاف الشمال تنفذ جولة دعوية للأندية والملاعب الرياضية بالمحافظة

18 آيار / مايو 2022 12:29

أوقاف الشمال تنفذ جولة دعوية للأندية والملاعب الرياضية بالمحافظة
أوقاف الشمال تنفذ جولة دعوية للأندية والملاعب الرياضية بالمحافظة

غزة- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال، جولة دعوية بعنوان "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير", استهدفت اللاعبين في الملاعب الرياضية بالمحافظة، وذلك في إطار تذكير الناس بالتزود في الطاعات والعبادات.

بدوره، أكد رئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. مطيع السيلاوي, علي أهمية الجولات الدعوية في كافة المناطق, للحفاظ على الآداب العامة والأخلاق الإسلامية السامية في المجتمع الفلسطيني, ونشر الفضائل الحميدة, وتعزيز السلوك الذي يرقي بالمجتمع المسلم, ليكون منارةً لخير أمة أخرجت للناس.

وأشاد السيلاوي بجهود الدعاة والوعاظ في المديرية, ودوهم في تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم, واستقامة حياتهم الاجتماعية بمراعاة حدود الله تعالي.

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