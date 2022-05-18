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أوقاف خان يونس تستلم قطعة أرض لصالح مسجد الدعوة بالمحافظة

18 آيار / مايو 2022 12:36

أوقاف خان يونس تستلم قطعة أرض لصالح مسجد الدعوة بالمحافظة
أوقاف خان يونس تستلم قطعة أرض لصالح مسجد الدعوة بالمحافظة

خان يونس- الرأي

استلمت مديرية أوقاف خان يونس عقود ملكية قطعة أرض بمساحة "796 متر مربع" لصالح مسجد الدعوة بمنطقة معن، بتبرع كريم من لجنة المسجد، بحضور رئيس قسم المساجد د. سامي أبو هداف وأعضاء اللجنة.


بدوره أوضح أبو هداف أن اللجنة عملت على شراء القطعة لصالح المسجد بمجهودات ذاتية، وأنجزت الإجراءات اللازمة من أجل توسعة مساحة المسجد، وزيادة القدرة الاستيعابية من المصلين وتحسين المرافق الملحقة به، داعياً المواطنين للمساهمة في خدمة بيوت الله وتحسين صورتها يوماً بعد يوم، لجذب عموم الناس واعماره بالمصلين.


وأشاد بجهود لجنة المسجد المبذولة على مستوى الارتقاء بمكانته، متمنيا التوفيق والسداد وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
 

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