وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للفنانين والأدباء في الذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول سياسة حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع قناة الأقصى الفضائية وكالة الرأي الفلسطينية نجوى أبو سلمية.. معلمة سطعت في عالم نجومية الفوز بالجوائز الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 124 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تعلن نتائج فحص منتج "الأندومي" وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق مرحلة تنفيذ المبادرات الحكومية في غزة لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "الآثار " تستقبل المجلس الثقافي البريطاني في المقبرة الرومانية بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تفتيش العمل بخانيونس يوقف قرار اغلاق منشأة بالتعاون مع النيابة العامة

18 آيار / مايو 2022 12:43

تفتيش خانيونس يوقف قرار اغلاق منشأة بالتعاون مع النيابة العامة
تفتيش خانيونس يوقف قرار اغلاق منشأة بالتعاون مع النيابة العامة

خان يونس- الرأي

أوقف قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس قرار اغلاق احدى المنشآت التي تمت متابعتها سابقًا في إطار حملة المطابخ والمطاعم.


وأفاد محمد صباح رئيس قسم التفتيش أن صاحب العمل التزم بتنفيذ الاشتراطات اللازمة والمتفق عليها.


يأتي قرار وقف الإغلاق بعد التواصل سابقاً مع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة لعدم التزام صاحبها مسبقا بتنفيذ الاشتراطات.


وقدم صباح شكره للنيابة العامة بخانيونس على اهتمامها وتعاونها مع المديرية و القسم، في سبيل المحافظة على حياة العاملين في المنشآت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟