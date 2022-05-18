تفتيش العمل بخانيونس يوقف قرار اغلاق منشأة بالتعاون مع النيابة العامة

خان يونس- الرأي

أوقف قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس قرار اغلاق احدى المنشآت التي تمت متابعتها سابقًا في إطار حملة المطابخ والمطاعم.



وأفاد محمد صباح رئيس قسم التفتيش أن صاحب العمل التزم بتنفيذ الاشتراطات اللازمة والمتفق عليها.



يأتي قرار وقف الإغلاق بعد التواصل سابقاً مع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة لعدم التزام صاحبها مسبقا بتنفيذ الاشتراطات.



وقدم صباح شكره للنيابة العامة بخانيونس على اهتمامها وتعاونها مع المديرية و القسم، في سبيل المحافظة على حياة العاملين في المنشآت.