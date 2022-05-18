العمل تشاركُ في لجنة الفرز الخاصة بمشروع "دلني على السوق 4"

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل أن اللجنة الخاصة باختيار المشاريع المتقدمة لمشروع "دلني على السوق 4" قد بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، وستستمر حتى نهاية مايو الجاري.



وقال صالح صهيون مدير دائرة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة لخدمات التشغيل، إن اللجنة أتمت عملية الفرز الأولى وبدأت بالمرحلة الثانية، مضيفاً أن عدد 40 -50 مشروعاً سيتأهلون بشكل نهائي من أصل 1114 مشروعاً.



وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ الكشف الميداني للمشاريع المرشحة للاستفادة بعد فرزها، وذلك للتأكد من جدية المشروع على أرض الواقع.



وأشار صهيون إلى أن المشاريع المتقدمة هي تعليمية وتجارية وإعلامية وحرفية ومهنية وزراعية.



وكانت الهيئة العامة للشباب والثقافة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، أعلنت فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة، (دلني على السوق4)، للفئة العمرية من (22 - 35) عاماً.



وتتمثل لجنة فرز المشاريع من وزارة العمل، الهيئة العامة للشباب والثقافة، صندوق دعم الشباب، وزارة الاقتصاد، والإتحاد العام للصناعات، ووزارة الزراعة.

