"الآثار " تستقبل المجلس الثقافي البريطاني في المقبرة الرومانية بغزة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار مدير المجلس الثقافي البريطاني السيد مارتن دلتري، في المقبرة الرومانية شمال غرب غزة، وبحضور ممثلي مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية الفرنسية.



واطلع د جمال أبو ريدة مدير عام الآثار الوفد على دور الوزارة في حماية المقبرة الرومانية وتأمين الحماية اللازمة لها ، وفق خطة الوزارة للحفاظ علي المواقع الأثرية ومنع التعديات عليها من العابثين ،مبيناً أن الوزارة تسعي لجلب تمويل لمشروع التنقيب والكشف الأثري بالمقبرة الرومانية،بهدف معرفة مقتنياتها و ما تحتويه طبقاتها من كنوز حضارية و شواهد عمرانية ومعالم ومقتنيات تاريخية اثرية تجزم ارتقاء وسمو الحضارة الفلسطينية منذ آلاف السنين ،وتثبت الحق الفلسطيني المتجذر على هذه الأرض المباركة.



واكد د ابوريدة التشبيك مع الجهات الدولية، والشركاء، بما يخدم ترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومقدراتها عبر تأهيل المواقع الأثرية ،ومواصلة تقديم الإرشاد المعرفي عنها بكافة الوسائل وعرض مقتنياتها الاثرية ،ومشاهدة الزوار الأجانب والمحليين شواهدها العمرانية الدالة على عظم وارتقاء الحضارة والقيم التاريخية في فلسطين عبر التاريخ.

