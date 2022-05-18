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إطلاق مرحلة تنفيذ المبادرات الحكومية في غزة لعام 2022

18 آيار / مايو 2022 01:01

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية والأمانة العام لمجلس الوزراء في غزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مرحلة تنفيذ المبادرات الحكومية لعام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة المالية ومكتب السياسات والتخطيط بمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ومتابعة المبادرات الحكومية، واطلاعهم على منهجية تنفيذ المبادرات الحكومية وبروتوكول الصرف المالي لها.

وحضر اللقاء مدير مكتب السياسات والتخطيط محمد المصري، ومدير عام الموازنة العامة بوزارة المالية إياد بكرون، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وافتتح ممثل للجنة العليا للسياسات والتخطيط أيمن اليازوري اللقاء، مستعرضًا ما أنجزته الجهات المختصة بمتابعة ملف المبادرات الحكومية وأهدافها.

وعرض مدير دائرة المبادرات والمشاريع أحمد الحلاق، آخر التطورات في ملف المبادرات وآلية اعتماد خططها التنفيذية وصولًا لمرحلة التنفيذ، مقدما شكره لممثلي الدوائر الحكومية الذين أعدوا خططتهم التنفيذية وسلموها في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة استعجال تسليم باقي الخطط التنفيذية وفق التعديلات المطلوبة.

كما استعرض مدير دائرة متابعة تنفيذ وتطوير الموازنة أسامة دهمان، النموذج المطلوب تعبئته للبدء في تنفيذ المبادرات بما يتوافق مع منهجية تنفيذها ومخصصاتها المالية وبما ينسجم مع التبويب المعتمد لموازنة العام 2022م.

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