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وزارة الاقتصاد تعلن نتائج فحص منتج "الأندومي"

18 آيار / مايو 2022 01:04

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عن نتائج فحص عينات منتج الأندومي. 

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى في تصريح لوكالة "الرأي" إن النتائج أظهرت خلو العينات من أي سموم فطرية أو متبقيات مبيدات. 

وأضاف أبو موسى، أن طواقم الوزارة سارعت بأخذ عينات خاصة وفحصها في مختبرات الوزارة ومختبرات خارجية وفحص "أفلاتوكسين" وتبين أنها سليمة ولا يوجد بها سموم أو فطريات أو متبقيات مبيدات.

وأكد أن الوزارة ستتابع كل شحنة يتم استيرادها من الخارج عبر المعابر وإدخالها للفحص المخبري للتأكد من صحتها، وذلك حرصا على سلامة المواطن وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، قررت قبل عدة أسابيع سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة وسحبه نهائياً من الأسواق وإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة.
 

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