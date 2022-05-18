الاقتصاد تنظم 124 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني أن طواقمها نظمت 124 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أنه وخلال الزيارات تم تسجيل 15 محضر ضبط لمحال لم تلتزم بالاسعار المحددة من قبل الوزارة.

واضافت أنه تم تسجيل 22 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

من جهته، نظمت طواقم حماية المستهلك جولات مسائية لمتابعة عمل المخابز والتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية ووزن ربطة الخبز في مدينة غزة.

وفي جانب قسم الصناعات التحويلية بدائرة الرقابة الصناعية، أفادت أن طواقم القسم نظمت جولة ميدانية على عدد من المطابع في قطاع غزة بهدف الاطلاع على خطوط الانتاج وجودة العمل وتجديد تراخيص المنشآت الصناعية.