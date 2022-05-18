التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول سياسة حماية الطفولة

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لشئون الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع دائرة الجودة في الوزارة، ورشة عمل مع ممثلين عن الادارات العامة والمدريات والجمعيات والرقابة، ضمن تطوير سياسة حماية الطفولة للوزارةفي فندق فنيكس على شاطى بحر غزة .



بدوره افتتح أ.محمود موافي نائب مدير عام الأسرة المرأة الورشة، مرحبا بالحضور، وتحدث عن الهدف من هذه الورشة ، مطلعا المشاركين علي السياسة التي هي باكورة عمل الإدارة في السعي نحو تطوير العمل الذي يراعي المصلحة الفضلي للأطفال .



وفي سياق حديثه شكر موافي الممول لهذه الورشة والذي بدوره أبدي الاستعداد لتقديم الدعم لإخراج هذه السياسة بالشكل المناسب .



وفي سياق أخر، أكد موافي أن هذه السياسة هي نتاج لقاءات عديدة عقدت مع مختصين ومرشدين الطفولة معبرا عن شكره لإسهامهم في إخراجها للنور في مرحلتها الأولية، داعيا المشاركين لتطوير هذه السياسة بأفكارهم ومشاركاتهم المهنية التي تسهم في التطوير



وأدار اللقاء أ.عبد المنعم الطهراوي الذي أشاد بهذه السياسة في سابقة هي الاولي من نوعها موضحاً محاور الورشة والتي تجسدت في السياسات التي تتبناها الوزارة فعليا من أجل حماية الاطفال.

كما تم تحديد الانتهاكات على مستوى الاحتلال والمستوى الداخلي والمجتمعي إضافة إلى السياسات التي تتبناها الوزارة فعليا من اجل حماية الاطفال مع تحديد المبادئ الإرشادية الفعلية التي تعتمدها الوزارة، إضافة إلى المباديء التي تحتاجها الوزارة كحلول لمشاكل يواجها العاملون والعاملات و ماهو الدور المتوقع من وزارة التنمية الاجتماعية و السياسات الاجرائية التي يتوقع أن تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل ضمان تطبيق سيساة حماية الطفل من قبل الوزارات الأخرى والمؤسسات الاهلية والدولية في مجال حماية الطفولة.



وأشار موافي أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وعرض المشاركين مخرجات المجموعات بشكل تفاعلي وفتح باب النقاش للمشاركين حول محاور اللقاء .



وفي الختام تم تقديم الشكر للمشاركين علي إسهاماتهم المميزة موكدين ان هذا اللقاء الأول والذي سيتبعه لقاءات عديدة مع ذوي العلاقه بما يسمح بتطوير سياسة حماية الطفولة للوزارة وخروجها بشكلها النهائي.