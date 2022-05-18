"الشباب والثقافة" تنظم وقفة للفنانين والأدباء في الذكرى الـ 74 للنكبة

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، وبالتعاون مع دائرة الإنتاج الفني، ورابطة الكتاب والأدباء ورابطة الفنانين، ومؤسسة دوحة الإبداع، اليوم الأربعاء وقفة في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة بعنوان: "نحو العودة"، شارك فيها لفيف من الشخصيات الاعتبارية والفنانين والأدباء والشعراء والمثقفين، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين.



وفي كلمة له خلال الوقفة قال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن: "إن الشعب الفلسطيني بعد 74 عامًا ما زال يحيى الذكرى الأليمة التي حلت به عام 1948، ويعيش آثارها ويتجرع مرارتها، وتستعيد الذاكرة الفلسطينية فصول النكبة ومرارة التهجير والتشريد واللجوء والتطهير العرقي من خلال الجرائم والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والاعتداء على المقدسات وسرقة وتهويد الأرض وبناء الكتل الاستيطانية".



وأضاف: "حاول الاحتلال جاهدًا عبر سنوات طويلة طمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وسرقة التاريخ والتراث والآثار وتزييف الوعي الشعبي، وتحطمت هذه المحاولات على صخرة صمود ونضال الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، وتربية الأجيال وتنشئتهم على حلم العودة إلى أراضي أباءهم وأجدادهم التي طردوا منها عنوة".



من جانبه قال أمين سر دائرة الإنتاج الفني: "يُعد الفن قوة ناعمة في المضمون ولكنه رسالة ولغة لها طابع خاص لإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وجرائم وانتهاكات"، مؤكدًا على أهمية تعزيز الإنتاج الفني الفلسطيني ودعمه بمختلف الوسائل والإمكانيات ليكون له دور مؤثر في تعرية الاحتلال أمام العالم وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.



وتخلل الوقفة عدة كلمات ألقاها عدد من الفنانين والأدباء أكدوا خلالها على أهمية توظيف الأدوات الإبداعية بكافة أشكالها لخدمة القضايا الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.



وتم على هامش تقديم درع "لمسة وفاء" لروح الشهيدة الصحيفة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أداء عملها الصحفي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.