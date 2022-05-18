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للعام 2021/2022م

التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

18 آيار / مايو 2022 01:41

التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022م
التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022م

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة في تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى الحادي عشر.


وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ، موضحة أنها من المنهاج و وُضعت وفق جدول مواصفات يراعي الفروق الفردية.


وبينت  أن الامتحانات إحدى الأدوات المهمة لقياس تحصيل الطلبة وتطوير العملية التعليمية، متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلبة.


وقدّمت الوزارة الشكر والتقدير لموظفي التعليم وجميع الطواقم التدريسية والطلبة وأولياء الأمور  على جهودهم في انتظام ومساندة العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

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