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"الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة غداً الخميس

18 آيار / مايو 2022 01:49

غزة- الرأي

ينظم المكتب الاعلامي الحكومي في غزة حفل تأبين للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة الواجب المهني، يوم غد الخميس التاسع عشر من مايو الجاري.


وقال رئيس المكتب سلامه معروف إن هذا الحفل يأتي وفاءً وتقديراً للصحفية أبوعاقله وماقدمته لفلسطين، خاصة خلال سنوات عملها التي سخرتها في التغطية الصحفية المهنية، وفضح جرائم المحتل في كل مرحلة من مراحل حياتها المهنية خاصة في قناة الجزيرة الفضائية. 


وأكد معروف، أن سلطات الاحتلال باستهداف الصحفيين تحاول إسكات صوتهم الذي فضح وعرى الاحتلال أمام العالم، وكان آخرها اغتيال شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي، مشيداً بالدور الوطني لحراس الحقيقة من الصحفيين والإعلاميين.


وندد معروف بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وبعملية الإعدام بدم بارد للشهيدة شيرين أبو عاقلة التي ضحت من أجل حرية فلسطين من خلال تعريتها وفضحها لإرهاب وعدوان الاحتلال المستمر في كل شبر من أرض فلسطين.


يشار الى الصحفية شرين أبوعاقلة اغتيلت على يد قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، على أراضي مدينة جنين أثناء تأدية عملها وواجبها المهني والوطني.

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