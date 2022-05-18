"تشجيع الاستثمار" تستقبل رئيس القطاع الصناعي بمؤسسة جايكا اليابانية

غزة- الرأي

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، السيد كينجي مايدة "مستشار صياغة المشاريع في القطاع الصناعي" بمؤسسة جايكا اليابانية يرافقه السيد محمد نصار "منسق المشاريع بمؤسسة جايكا" خلال زيارتهم لمدينة غزة الصناعية.

حيث كان في استقبالهم السيد علام غباين مدير عام الهيئة والسيد باجس الدلو مدير دائرة النافذة الاستثمارية بالهيئة، والسيد د. فريد القيق "عضو مجلس إدارة شركة بيدكو" والسيد م. مهند سكيك "مدير العمليات بشركة بيدكو"

و رحب السيد غباين، بالضيف، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير مدينة غزة الصناعية وتقديم الدعم للمستثمرين فيها، بالإضافة إلى الخطط المطروحة لاعتماد مناطق صناعية جديدة لاستيعاب أيدي عاملة جديدة، حيث يجري العمل حالياً على التنسيق لاعتماد مدن ومناطق صناعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



من جهته، عرض السيد الدلو توضيحا للضيف يبين الحالة الراهنة لمدينة غزة الصناعية وما آلت إليه كافة الأمور بعد الحرب الأخيرة على قطاع، كما بين ما هو المطلوب من المؤسسات الدولية والدول الشقيقة من أجل دعم الاقتصاد في قطاع غزة بشكل عام و مدينة غزة الصناعية بشكل خاص.



ومن جهته عبر الزائر عن اعجابه الشديد بالتطور الصناعي الملحوظ في المدينة الصناعية، واعداً بأن يقوم بنقل كافة متطلبات المصانع والمستثمرين للجهات الحكومية وللمسؤولين في المؤسسة.



وقد تم اصطحاب الوفد بجولة ميدانية اشتملت على مصنع كوكا كولا، ومصنع يونيبال 2000 للملابس الجاهزة، ومصنع هانوفر للالبان