"هنية" يعلن عن دعم تطوير ملعب بلدية بني سهيلا ومجمع رياضي بخان يونس

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن منح مبلغ (10.000) دولار لتطوير ملعب بلدية بني سهيلا وتخصيص قطعة أرض لمجمع رياضي شرق محافظة خان يونس، وذلك خلال استقبال هنية وفدًا يمثل بلدية بني سهيلا يتقدمه رئيس البلدية حمدان رضوان.



وقدم رئيس البلدية شكره لهنية وما يقدمه من دعم للرياضة، وقدم التهنئة بالسلامة بعد العودة للوطن من الجولة الخارجية وتحقيق الإنجازات لصالح الرياضة والشباب.

وشكر هنية سلطة الأراضي على تخصيص (14) دونمًا لإقامة مجمع رياضي يخدم المنطقة الشرقية بخان يونس.



وأكد هنية على دعمه لجهود البلدية لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية واحتضان الشباب في برامج تطور مواهبهم وتنمي قدراتهم.