"المدهون" يشيد بجهود "هنية" في تطوير القطاع الرياضي

غزة- الرأي

أشاد د. محمد المدهون رئيس دائرة شئون اللاجئين، بما يقدمه عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، من جهود في تطوير القطاع الرياضي، وهنأه بنجاح الجولة الخارجية الأخيرة وتحقيق الكثير من الإنجازات لصالح الرياضة الفلسطينية.

وكان د محمد المدهون قام بزيارة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واستمع لتفاصيل الزيارة التي أنجزها هنية والتي أثمرت عن العديد من المشاريع لصالح القطاع الرياضي والشبابي.

كما قام هنية بإطلاع د. المدهون على المشاركة الفاعلة للرياضيين في إحياء الذكرى الـ74 للنكبة، وتنفيذ فعاليات متعددة في الأندية وبمشاركة اللاعبين والكوادر الرياضية، ورفع العلم الفلسطيني وتنظيم الوقفات والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة لأرضه ومقدساتها.

وبدوره ثمن المدهون دور الرياضيين في إحياء الذكرى النكبة وأشاد بما يبذله المجلس الأعلى من توجيهات ومشاركة فاعلة في كل المناسبات والفعاليات الوطنية.