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التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024

18 آيار / مايو 2022 02:16

التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024
التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً لأعضاء اللجنة الفنية المكلفين بتحديث الخطة الاستراتيجية من كافة الإدارات التعليمية للأعوام 2022-2024م.


حضور اللقاء، أ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير ورئيس اللجنة الفنية لتطوير الخطة الاستراتيجية، ود. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات، أ. عناد عبدالله مدير دائرة التخطيط ومنسق اللجنة، وأ. أشرف صالح مدير دائرة الدراسات، وأ. فادي الأشقر رئيس قسم التخطيط وعضو فريق التخطيط.


وعرض الربعي التصّور العام للخطة الاستراتيجية للوزارة ومنطلقات العمل المبنية على خطة التنمية الحكومية لأعوام 2022-2024م ومراحل عمل اللجنة، كما تم استعراض الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والواردة في خطة التنمية الحكومية التي ستعمل عليها اللجنة، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية للخطة.


وخلال اللقاء تم توزيع أعضاء الفريق على البرامج كلٌ حسب طبيعة عمل إدارته مع مرفقات لتحديث وثيقة تشخيص الواقع التعليمي في ضوء نموذج SWOT للخروج بأهم التحديات والفرص والمقترحات وكذلك تحديد الفجوات تمهيداً لإطلاق المشايع، ومن ثم فتح النقاش بين أعضاء الفريق.


وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات بؤرية مع أعضاء الفريق الموزعين على البرامج خلال الأسبوع الحالي لإنجاز وثيق الخطة الاستراتيجية المبنية على خطة التنمية الحكومية 2022-2024.
 

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