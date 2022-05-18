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بعنوان "إبداعنا صمود"

تعليم شمال غزة يشرف على المخيم الصيفي التكنولوجي

18 آيار / مايو 2022 02:17

تعليم شمال غزة يشرف على المخيم الصيفي التكنولوجي
تعليم شمال غزة يشرف على المخيم الصيفي التكنولوجي

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله باللجنة التحضيرية المشرفة على المخيم الصيفي التكنولوجي، والذي ستقيمه المديرية في مطلع تموز/ يوليو من العام 2022، لطلبة الصفوف التاسع والعاشر الأساسي.


هذا وتتكون اللجنة التحضيرية من: مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب رئيساً، وعضوية، رئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف المختبرات أ. أحمد الزيان، ومشرف مبحث التكنولوجيا د. عطايا عابد.


بدوره، رحب مدير التربية والتعليم بالحضور كافة، مشيداً بالجهود التي بذلها فريق معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، والقائمين على تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية التي نفذت لتنمية وتطوير مهارات الطلبة التقنية والمعرفية.


وبين أ. حرزالله أن هدف الاجتماع هو التحضير لذا المخيم الذي يأتي انسجاماً مع خطة المديرية التطويرية لتحسين جودة ونوعية التعليم، والتي تسعى من خلالها لتنمية قدرات على المشاركة في منحى STEM لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإكساب الطلبة مهارات حل المشكلات والتفكير التصميمي والمنتج.


وأعطى مدير التعليم إشارة البدء للجنة المكلفة للانطلاق نحو الهدف المنشود، وتحضير كافة اللوازم البشرية والمادية التي من شأنها تساعد في إنجاز ونجاح المخيم.


يشار هنا إلى أن مخيم "إبداعنا صمود" هو مخيم تدريبي في مجالات المحتوى العلمي والذكاء الاصطناعي والمشاريع التكنولوجية وتطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

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