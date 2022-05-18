وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة طفل دهساً برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويعتدي على أحدهم جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على خمسة دونمات غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مكافأة الشامل للدورة الشهرية عن شهر يناير وكالة الرأي الفلسطينية مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يقر عددًا من مشاريع القوانين بقراءات مختلفة
أخبار » الأخبار الحكومية

للتعامل مع حالات الطوارئ

الداخلية تجري مناورة لرفع مستوى الأجهزة الأمنية والشرطية

18 آيار / مايو 2022 05:38

غزة - الرأي:

أجرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر الأربعاء، مناورة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت المناورة إخلاء مجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة في محاكاة للتعرض لحدث طارئ، وتخللها أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف.

كما صاحب المناورة، التي استمرت ساعة واحدة، انتشارٌ مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات قطاع غزة.

وهدفت المناورة؛ لقياس مدى جهوزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي حدث أمني طارئ يتطلب إخلاء مربع أمني، واختبار قدرة عمليات الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحدث والتواصل والسيطرة والتحكم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح صحفي، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تطوير أداء قواتها وأجهزتها؛ لتقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية في أوقات الطوارئ.

وخلال الفترات السابقة، أجرت وزارة الداخلية عدة مناورات مشابهة في إطار رفع مستوى الجهوزية، وتطوير الأداء.

 

 

eab0f0d5-b567-4a30-94fb-b8b2f242f7a5 5660639c-4f7f-40b1-b13d-9ee2434d753b afb8b284-fc5f-4613-bf66-1ec07c730f62 e11ae583-2108-449e-bb62-95febfc4c5c4 d2598839-eb9c-4733-b4d9-0d448f5c2151 a838b2e9-ba4c-40d0-afed-0492cdc2f095 532056d9-8b66-4f91-8349-24585e8649ea 918dc030-ea03-4e26-b3b9-9a0830fe1d5b 7402ed55-cef6-4589-94d2-4bd62f5af498 274b08ba-4d03-4be5-a0c9-1a3c5696817f 64f40440-8035-4b26-911c-c305a9b01366 7fd41315-3e72-43aa-bfdb-5a6ad5a66bb0 6a19834b-42f6-432e-98da-cc30980d429e 5e7c5ab8-5ca8-4da2-a1e8-bf4738f4ec54 2fba0000-4a77-47bb-b16e-d18f47dab3b2 0c563a6c-2059-4a74-a50f-77115de000fc 3b126515-e915-4294-a5c5-03a3eeac3d47
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟