مدير عام المستشفيات يناقش توحيد بروتوكولات أقسام العناية المركزة

غزة- الرأي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات، توحيد بروتوكولات أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات، وآلية متابعة المريض داخل تلك الأقسام.

جاء ذلك، بحضور مدراء دوائر الأطباء في المستشفيات ورؤساء أقسام العناية والتخدير ورؤساء أقسام الباطنة ومدراء إدارة المستشفيات ذوى العلاقة.

وأكد على أهمية التوافق والعمل المشترك بين الأقسام، و متابعة الحالات من قبل الأطباء المختصين ، لافتا الى ضرورة تطبيق تجربة العناية المتوسطة في جميع المستشفيات .

وبحث خلال اللقاء آليات التدوير للأطباء لصقل خبراتهم خاصة أطباء البورد والتدريب، الى جانب توضيح دور اللجان في وضع السياسات.

وشدد على أهمية الحوافز ودورها الفعال في دعم معنويات أطباء العناية و التخدير تقديرا لجهودهم في رعاية ومتابعة المرضى على مدار الساعة.

و تم التوافق مع الشركاء مراجعة البروتوكولات المعمول بها في المستشفيات و وضع الملاحظات لمناقشتها في اللقاء المقبل وصولا الى اعتماد بروتوكول موحد للعناية المركزة.