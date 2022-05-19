التنمية بالصحة تنظم ورشة عمل بعنوان "التدريب الإلزامي للصيدلة تحديات وآفاق"

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ورشة عمل بعنوان "التدريب الإلزامي للصيدلة تحديات وآفاق"، وذلك بهدف مراجعة وتقييم واقع خريجي الصيدلة وبرنامج التدريب الإلزامي للصيدلة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الصيدلة د. أشرف أبو مهادي، د. ناصر ابو شعبان مدير عام تنمية القوى البشرية السابق، د. منير البرش مدير عام بوزارة الصحة وبمشاركة خبراء واستشاريين وعمداء كليات الصيدلة في الجامعات وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية في القطاع الخاص.

وفي كلمته أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صبّاح على أن الهدف من اللقاء تحديث الأدلة والبرامج والخطط التدريبية ووضع سياسات واضحة لاعتماد المدربين والمراكز التدريبية والسعي لفتح آفاق أخرى أمام الخريجين ووضع الحلول لاتساع القدرة الاستيعابية في سبيل تجويد التدريب بحيث تدعم العملية التدريبية بشكل تكاملي وشامل والاطلاع على أنظمة العمل، كما سيتم متابعة آليات ضبط حركة المتدربين

وتابع د. صبّاح أنه سيتم عقد ورشة عمل أخرى للاتفاق على محددات مرتبطة تتعلق بتنظيم وتحديد الأعداد الكبيرة لخريجي التخصصات الصحية.

من جهته أشار د. أشرف ابو مهادي مدير عام الصيدلة إلى الدور البارز في الورشة وهو الارتقاء بالجانب المهني للصيدلة مؤكدا على ان التدريب له دور كبير في صقل المهارات واكتساب الخبرات، وأضاف أنه خلال اللقاء سيتم مناقشة وتحديد الاحتياجات التدريبية من وجهة نظر اللجان والدوائر الفنية.



وتضمنت الورشة مناقشة العديد من المحاور الخاصة أبرزها مناقشه الزيادة المضطردة في أعداد الخريجين وطلبة الجامعات، معايير اعتماد المشرفين والصيدليات في كل من الرعاية الأولية والمستشفيات والمؤسسات الصيدلانية الخاصة كمراكز تدريب، وآليات التدريب والمهارات المطلوب التدرب عليها ووصف مهام المدرب.

وأوصى المشاركون في الورشة على ضرورة قبول الطلاب في كليات الصيدلة وفق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة، واستمرار التواصل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم فيما يتعلق بالبرامج الأكاديمية ، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع برنامج تدريبي لتخصص دكتور صيدلاني وكذلك الوصف الوظيفي له، ووضع وصف وظيفي للتدريب في المستشفيات والرعاية الأولية والصيدليات الخاصة ، وضرورة وضع خطة للدورات التدريبية والمحاضرات الخاصة لمنتسبي البرنامج ، مع إمكانية إشراك النقابة في الإشراف على التدريب في الصيدليات الخاصة ، إضافة لإعادة تنظيم امتحانات مزاولة المهنة التخصصات الصحية.