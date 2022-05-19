العدل تناقش إعداد دراسة تشريعية لمشروع الارشاد

غزة- الرأي

عُقد في وزارة العدل لقاء بين لجنتي التقنين القيمي والإرشاد الأسري لصياغة المعالجة القانونية والتشريعية لمشروع رخصة الزواج الآمن.



ويهدف اللقاء لإعداد دراسة قانونية وتشريعية ومجتمعية وثقافية للمشروع، على أن تقوم اللجنة بوضع خطة في كيفية معالجة التحديات المحتملة.



وتم اللقاء بين أعضاء اللجنتين ويمثلهم كل من أ. فادي عبد الباري وأ. مصعب الشناط وأ. محمد خلف وأ. عبدالله الدخاخني، وأ. اياد رحمي وأ. آلاء عبد الغفور.



وجاء هذا وفقاً للهدف الرئيسي لمشروع التشريع والتقنين القيمي حيث يمثل أحد المشاريع المهمة ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

