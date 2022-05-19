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خلال عقد الجلسة الأخيرة

سلطة الأراضي تنظر في الاعتراضات بمشروع التسوية ببلدة المصدر

19 آيار / مايو 2022 10:43

سلطة الأراضي تعقد جلسة أخيرة للنظر في الاعتراضات بمشروع التسوية ببلدة المصدر
سلطة الأراضي تعقد جلسة أخيرة للنظر في الاعتراضات بمشروع التسوية ببلدة المصدر

غزة- الرأي

عقد اللجنة المختصة بمشروع التسوية في بلدة المصدر الجلسة الأخيرة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين بحضور رئيس سلطة الأراضي الدكتور المستشار عماد الباز  "مأمور التسوية".


وحضر جلسة النظر في الاعتراضات التي عقدت في نادي المصدر لجنة المعرفين ورئيس بلدية المهندس أحمد المصدر.


واستمعت اللجنة إلى المعترضين والمعترض عليهم وبحثت مأمور التسوية د. الباز ومساعدوه الحلول لجميع الإشكاليات التي عُرضت عليهم.


يذكر أن الاستعدادات جارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة والتي يستفيد منها المواطنون في دير البلح ووادي السلقا والمغازي بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

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