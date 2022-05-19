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في زيارة لمعبر كرم ابو سالم

الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا

19 آيار / مايو 2022 10:48

الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا
الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة زيارة تفقدية لمعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة للاطلاع على سير العمل في المعبر.

وضمّ الوفد كلا من مدير عام الضريبة المضافة هيثم مشتهى ونائبه رامي غزال ومدير دائرة المعابر في الادارة محمد السقا وممثل عن دائرة المعابر زايد أبو جزر و مدير دائرة المعابر بضريبة الدخل محمود القدرة.

وكان في استقبال الوفد مدير جمارك معبر كرم أبو سالم محمد قريق، ومدير رقابة المعابر محمد البريم.

وناقش الوفد العديد من القضايا الخاصة بتحسين جودة وبيئة العمل في المعابر مشيدين بأداء موظفي المعابر وتحملهم أعباء وضغوط العمل لساعات عديدة وحرصهم على المال العام. 
كما اطلع الوفد على مبنى الجمارك الجديد لمناقشة وتحديد متطلبات العمل به.

الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا 280833289_5071950452888910_6163310637970727897_n
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