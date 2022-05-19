وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يشارك بلقاء إطلاق المبادرات الحكومية لعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني جنوب القطاع يتابعون مشاريع "خانيونس الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تنجر مخالصات عمالية بقيمة (3000) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية العدل يبحث مع جامعة الأمة آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنظر في الاعتراضات بمشروع التسوية ببلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش إعداد دراسة تشريعية لمشروع الارشاد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية بالصحة تنظم ورشة عمل بعنوان "التدريب الإلزامي للصيدلة تحديات وآفاق" وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش توحيد بروتوكولات أقسام العناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يفتتح دورة إعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل يبحث مع جامعة الأمة آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني

19 آيار / مايو 2022 10:52

العدل يبحث مع جامعة الأمة آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني
العدل يبحث مع جامعة الأمة آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على رأس وفد من الوزارة جامعة الأمة للبحث في آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني وفتح نافذة جديدة من العلاقات بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية.


وأشاد الحتة بدور المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص لما لها من دور هام في بناء أجيال لها بصمة في كافة الميادين، مشيراً إلى أهمية تعزيز دورها مجتمعياً مع التركيز على المنفعة المتبادلة في التخصصات العلمية لاسيما القانوني منها.


وناقش الحتة والوفد المرافق له مع رئيس الجامعة د. نصر الدين مدوخ وأعضاء الهيئة الإدارية آليات تعزيز التعاون في المؤتمرات العلمية القانونية وتحكيم الأوراق العلمية المتخصصة قانونياً وغيرها ذات الاختصاص القانوني والذي يتقاطع مع دور الوزارة القانوني في المجتمع.


ويأتي هذا في إطار توجه الوزارة نحو المجتمع المحلي ومؤسساته وبحث آفاق التعاون لما فيه صالح المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة.


وكان لقاء سابق جمع بين الحتة وجامعة الأمة بحث فيه الطرفان دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز حقل القضاء ومكوناته ومساهمة الجامعة من خلال كلية القانون بالدراسات والمؤتمرات التي تصب في خدمة وتطوير قطاع العدالة. وأشاد د مدوخ رئيس الجامعة بالدور الهام لوزارة العدل بالرقابة والإشراف على أجهزة العدالة وضمان سير عملها بموجب التشريعات الناظمة تحقيقا للعدل في المجتمع الفلسطيني.


واتفق الطرفان على تطوير التعاون بينهما في قطاع العدالة وتكثيف الأنشطة العلمية والبحثية لمصلحة المجتمع والعدالة.


وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها وكيل وزارة العدل المستشار الحتة لمؤسسات التعليم العالي للتبادل العلمي في المجال القانوني وتطوير العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية. عرض أقل

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟