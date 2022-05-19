ديوان الفتوى يشارك بلقاء إطلاق المبادرات الحكومية لعام 2022م

غزة- الرأي

شارك ديوان الفتوى والتشريع باللقاء الذي عقدته الإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة المالية ومكتب السياسات والتخطيط بمجلس الوزراء، الخاص بإطلاق المبادرات الحكومية لعام 2022م، بحضور أ. محمد الحجار مدير وحدة الخدمات المساندة، وأ. رواء الحبشي رئيس قسم الشؤون المالية.



وشكر ديوان الفتوى والتشريع الجهات المختصة بمتابعة ملف المبادرات الحكومية على دعمهم وتطويرهم المستمر للمبادرات الحكومية كونها ترقى بالعمل الحكومي.



من جهته عرض مدير دائرة المبادرات والمشاريع م. أحمد الحلاق آخر التطورات في ملف المبادرات وآلية اعتماد خططها التنفيذية وصولًا لمرحلة التنفيذ، مبيناً أن تلك المبادرات تساعد في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز صموده، والتميز في الخدمة الحكومية المقدمة.