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وزارة العمل تُوقع عقود تشغيل الإنقاذ البحري

19 آيار / مايو 2022 11:08

غزة - الرأي

بدأت وزارة العمل في غزة صباح اليوم الخميس، بتوقيع عقود التشغيل للمنقذين البحريين ضمن مشروع الإنقاد البحري "صيف آمن 2022".

وقال مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل، إن 400 منقذ بحري سيستفيدون من المشروع بعقد عمل يمتد لمدة (5) أشهر، موزعين على كافة محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشروع بتمويل كريم من الحكومة الفلسطينية – غزة، وبتنفيذ وزارة العمل لصالح وزارة الحكم المحلي، بهدف تشغيل المنقذين خلال فترة الاصطياف البحري للعام 2022.

وأشار طبيل، إلى أن المنقذين المسجلين في المشروع خضعوا لمعايير وشروط التشغيل الخاصة بوزارة العمل، بالإضافة إلى اختبارات نظرية وعملية لاختيار الأكثر كفاءة.

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