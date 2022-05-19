"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لريادي الأعمال حول الملكية الفكرية

غزة- الرأي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ورشة عمل بعنوان: "الملكية الفكرية وأثرها على ريادة الأعمال"، بمشاركة عدد من المختصين في مجال ريادة الأعمال.



وحضر ورشة العمل التي عقدت في مقر الهيئة بمدينة غزة، مدير عام الفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول، ومسؤول ملف الملكية الفكرية في الهيئة الأستاذ إبراهيم حسونة، المستشار القانوني للهيئة الأستاذ آلاء الدريوي، والخبير في الملكية الفكرية الأستاذ معن الأطرش.



ورحب عسقول بالحضور، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على قطاع ريادة الأعمال، والتعرف على احتياجات ريادي الأعمال، وتبادل الآراء وتنسيق الجهود المشتركة وصولًا إلى وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات.



من جهته تحدث الأطرش حول تاريخ الملكية الفكرية ونشأتها، مستعرضًا مراحل نهوض الملكية والإبداع الإنساني وأقسام الملكية الصناعية والأدبية الفنية.



وقدم عدة نصائح للرياديين حول تكوين الأفكار الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع وسُبل حمايتها والاجراءات القانونية لحفظ حقوق التأليف والملكية الفكرية.