وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يشارك بلقاء إطلاق المبادرات الحكومية لعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني جنوب القطاع يتابعون مشاريع "خانيونس الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تنجر مخالصات عمالية بقيمة (3000) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية العدل يبحث مع جامعة الأمة آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في المالية تناقش عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنظر في الاعتراضات بمشروع التسوية ببلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش إعداد دراسة تشريعية لمشروع الارشاد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية بالصحة تنظم ورشة عمل بعنوان "التدريب الإلزامي للصيدلة تحديات وآفاق" وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش توحيد بروتوكولات أقسام العناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يفتتح دورة إعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لريادي الأعمال حول الملكية الفكرية

19 آيار / مايو 2022 11:14

"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لريادي الأعمال حول الملكية الفكرية

غزة- الرأي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ورشة عمل بعنوان: "الملكية الفكرية وأثرها على ريادة الأعمال"، بمشاركة عدد من المختصين في مجال ريادة الأعمال.


وحضر ورشة العمل التي عقدت في مقر الهيئة بمدينة غزة، مدير عام الفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول، ومسؤول ملف الملكية الفكرية في الهيئة الأستاذ إبراهيم حسونة، المستشار القانوني للهيئة الأستاذ آلاء الدريوي، والخبير في الملكية الفكرية الأستاذ معن الأطرش.


ورحب عسقول بالحضور، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على قطاع ريادة الأعمال، والتعرف على احتياجات ريادي الأعمال، وتبادل الآراء وتنسيق الجهود المشتركة وصولًا إلى وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات.


من جهته تحدث الأطرش حول تاريخ الملكية الفكرية ونشأتها، مستعرضًا مراحل نهوض الملكية والإبداع الإنساني وأقسام الملكية الصناعية والأدبية الفنية.


وقدم عدة نصائح للرياديين حول تكوين الأفكار الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع وسُبل حمايتها والاجراءات القانونية لحفظ حقوق التأليف والملكية الفكرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟