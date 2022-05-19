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رئيس سلطة الأراضي يجتمع مع وحدة الشؤون القانونية

19 آيار / مايو 2022 11:22

رئيس سلطة الأراضي يجتمع مع وحدة الشؤون القانونية
رئيس سلطة الأراضي يجتمع مع وحدة الشؤون القانونية

غزة- الرأي

اجتمع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز مع الوحدة القانونية، ضمن سلسلة من الاجتماعات لمتابعة آلية سير العمل وتطويره المستمر، بحضور مدير عام وحدة الشؤون القانونية أ. موفق علوان وموظفي الوحدة القانونية.


وناقش الاجتماع أهم إنجازات الوحدة وأخر التطورات التي تعمل عليها، في سبيل خدمة المواطن ومتابعة الشكاوى والقضايا التنفيذية والخطة التشغيلية والقضايا الحقوقية والادارية.


وأشار المجتمعون إلى ضرورة متابعة الخطة التشغيلية للوحدة والتقارير الشهرية والربعية والنصفية أولا بأول مع وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
وأكد المستشار د. الباز ، على تكثيف الجهود والاهتمام في متابعة المعتدين على الأراضي الحكومية، وذلك بعد ازدياد عدد الشكاوي والذي بلغ نحو"550شكوى" والذي يتطلب تواصل دائم مع النيابة العامة والشرطة والقضاء.


ونوه إلى، ضرورة إنجاز البرنامج الخاص بالتعديات، ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من أو ضد سلطة الأراضي، والإيعاز لدائرة الأرشيف بالتعاون مع وحدة الشؤون القانونية بتصوير كافة الأوراق اللازمة لإتمام العمل.


واقترح المجتمعون وضع صندوق لتلقي شكاوى واقتراحات المواطنين في مكان ظاهر للمراجعين بما يحقق مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة ومتابعة آراء الناس والعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

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