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تدَّعِي مَنْح درجة الماجستير والدكتوراه المهنية

التعليم تحذر المواطنين من التعامل مع مؤسسات غير قانونية

19 آيار / مايو 2022 11:34

غزة- الرأي

حذرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدَّعِي مَنْح ما يسمى درجة الماجستير والدكتوراه المهنية، وتوضح الوزارة بأن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية.

كما حذرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، بشكل واضح أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى ماجستير أو دكتوراه مهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، التوجه للجامعات المعترف بها في فلسطين وخارجها، وبما يحقق الفائدة العلمية للطلبة وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

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