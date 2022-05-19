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الحكم المحلي تناقش مع الاتصالات أمن المعلومات بالمؤسسات الحكومية

19 آيار / مايو 2022 02:08

الحكم المحلي تناقش مع الاتصالات أمن المعلومات بالمؤسسات الحكومية
الحكم المحلي تناقش مع الاتصالات أمن المعلومات بالمؤسسات الحكومية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي وفدا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص مدى التزام الدوائر والمؤسسات الحكومية بسياسة أمن المعلومات.
وكان في استقبال الوفد مدير دائرة البرمجة وقواعد البيانات م. وفاء أحمد، والمدير المكلف لدائرة الشبكات والدعم الفني م. خليل الددح.

وبناءا على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بتشكيل فريق حكومي مكون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لمتابعة مدى التزام الدوائر الحكومية بسياسة أمن المعلومات.


حيث سيعمل الفريق من خلال الزيارات الميدانية للدوائر الحكومية لإجراء التقييم وفق آلية محددة تتمثل باعتماد السياسة العامة لأمن المعلومات الحكومية مرجعية التقييم، المهام التي سينفذها الفريق لا تشكل مخاطر أمنية متعلقة بتسريب البيانات أو كشف الخصوصية لاي دائرة حكومية.


كما سيعمل الفريق كجهة تقييم محايدة، وسيعمل على تقييم التزام الوزارة بسياسة أمن المعلومات وتدوين الملاحظات بالخصوص، كما تم اعداد نموذج تقييم حسب بنود السياسة المعتمدة.

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