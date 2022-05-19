الحكم المحلي تناقش مشروع تمديد خطوط كهرباء أرضية بالوسطى

الوسطى- الرأي

عقدت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي مع اللجنة برئاسة الحكم المحلي ومشاركة بلدية دير البلح وشركة توزيع الكهرباء ووزارة الاشغال وسلطة الطاقة اجتماعا لمناقشة مسار الكابل الذي سيصل حتى الحدود المصرية، وذلك استكمالا لمباحثات اختيار مسار الكابل ضمن نفوذ بلدية دير البلح وبناءً على توصيات الاجتماع الأول .



بدوره، قام م. شاكر عايش قسم الإشراف ومتابعة المشاريع الكبرى بطرح نقاط الخلاف بين البلدية وشركة الكهرباء حول مسار الخط الأرضي وشرح الآثار السلبية المترتبة على الزيادة في طول الكابل نتيجة زيادة طول المسار والاثار المترتبة على زيادة عمق الكابل عن حد معين.



من جهته ناقش م. رامي المصري مدير عام المشاريع المسار المقترح مع شركة توزيع الكهرباء و بلدية دير البلح، وتم طرح عدة خيارات, ومناقشتها والاتفاق المبدئي على مسار للكابل .



ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر حيث ان الخط الوحيد الناقل للكهرباء الى المحافظات الجنوبية هو خط الضغط المتوسط على شارع صلاح الدين, مما يعني انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات الجنوبية في حال عمل صيانة للكابل الوحيد، لذلك تعمل وزارة الحكم المحلي تقديم التسهيلات اللازمة لإتمام هذا المشروع وطلب دراسات لتقديم مشاريع مشابهة لتمديد خطوط شرق مدينة غزة, وتمديد خطوط غرب مدينة غزة على شارع الرشيد.

يأتي ذلك ضمن دور وزارة الحكم المحلي في تذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع التي تخدم قطاع غزة.