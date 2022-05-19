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" الغصين" يبحث فتح آفاق عمل جديدة مع أحباء غزة ماليزيا

19 آيار / مايو 2022 02:12

" الغصين" يبحث فتح آفاق عمل جديدة مع أحباء غزة ماليزيا

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين،  فتح آفاق عمل جديدة مع السيد محمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مساء اليوم الخميس.


وثمن م. الغصين الجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل دعم المشاريع المتنوعة التي تُعنى بها الوزارة، مؤكداً حرصه على أن تكون باكورة لفتح أفاق أعمال أخرى وجديدة من أهمها دعم إعادة إعمار مبنى الوزارة المُدمر بفعل العدوان الأخير، إلى جانب دعم مشاريع قطاع التدريب المهني والمشاريع الصغيرة وغيرها.


من جهته، رَحب السيد قمر الزمان بوفد الوزارة الزائر، ومشيداً بجهودهم الكبيرة في إنجاح المشاريع الموقعة بينهما في سبيل دعم الخريجين والمهنيين وتحقيق النتائج المرجوة منها.


وسَلمت الوزارة في نهاية اللقاء درعاً تكريمياً للسيد محمد قمر الزمان تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم المشاريع المختلفة، ولتهنئته بسلامة العودة إلى غز
 

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