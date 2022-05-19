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وزارة العمل توقع عقود تشغيل مسار الحكومي

19 آيار / مايو 2022 02:18

وزارة العمل توقع عقود تشغيل مسار الحكومي
وزارة العمل توقع عقود تشغيل مسار الحكومي

غزة- الرأي

وقّعت الإدارة العامة لخدمات التشغيل، في وزارة العمل، صباح اليوم الخميس، عقود مشروع تشغيل مسار الحكومي. 


وأفاد أ. محمد طبيل مدير عام التشغيل، إلى أن المشروع يهدف إلى تشغيل العمال والمهنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. 


وأوضح أ. طبيل أنه سيستفيد من المشروع 300 بين عمال ومهنيين، بعقد عمل لمدة 6 أشهر، وبتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي – غزة، وفقا لاحتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية.


وأكد على مواصلة وزارة العمل ولجنة متابعة العمل الحكومي جهودها من أجل التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، والحد من نسبة البطالة المنتشرة، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة.

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