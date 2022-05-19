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زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار" المكشوفة"

19 آيار / مايو 2022 02:24

زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار" المكشوفة"
زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار

الوسطى- الرأي

نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى جولات ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة في المحافظة، وذلك بهدف متابعة الممارسات الزراعية السليمة في الحقل المكشوف.


 وخلال الجولات تم تقديم التوصيات والإرشادات للمزارعين وذلك للحد من إستخدام المبيدات الكيميائية و الإلتزام بفترة الأمان عند إستخدامها لضمان الحصول على منتج آمن و ذو جودة عالية.


ومن خلال هذه الجولات تم الإطلاع على المساحات المزروعة في المحافظة و العمل على حصرها لتقدير كميات الإنتاج.


وتأتي هذه الجولات بهدف المتابعة الميدانية للمزارعين من قِبل دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة.

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