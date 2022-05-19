زراعة شمال غزة تنفذ عدة جولات ميدانية على مزارعي اللوزيات

غزة- الرأي

نفذ قسم البستنة الشجرية في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة الشمال عدة جولات ميدانية ارشادية على مزارعي اللوزيات.



يأتي ذلك بالمزامنة مع اقتراب نضج بعض أصناف اللوزيات .



وتخلل الجولات الميدانية ارشاد المزارعين على أهم العمليات الزراعية من أهمها الاهتمام بالتسميد البوتاسي، ومكافحة "ذبابة الفاكهه" للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية.

يذكر أن مساحة اللوزيات في محافظة الشمال تقدر ب 900 دونم منها 600 دونم منتجة وباقي المساحة غير منتجة.



وتقوم وزارة الزراعة وبشكل مستمر بإدخال أصناف جديدة من اللوزيات،و تولي اهمية كبيرة للتوسع في زراعتها لما لها من أهميه في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين.

