الحكم المحلي تناقش مع المجلس النرويجي للاجئين تحديات الحصار

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي وفداً من المجلس النرويجي للاجئين لمناقشة أهم التحديات والمشاكل التي تسبب فيها الحصار على غزة وعكس النقاش على حملات الضغط والمناصرة في البرلمان الأوروبي للسعي لتحسين الوضع الراهن في غزة.

وكان في استقبال الوفد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي م. منى سكيك، مسؤولة التعاون الدولي في الوزارة سهام شحيبر.

وضم الوفد النرويجي كلا من أحمد أبو معيلق مسئول قسم المأوى، استشاري المناصرة في الاتحاد الاوروبي كاتلين ميس، مسئول المناصرة يوسف حمش.

وخلال اللقاء أطلع وكيل الوزارة الوفد الزائر على الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الحكم المحلي عموماً والهيئات المحلية على وجه الخصوص.

وتحدث م. مطير عن المشاريع المقترحة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية وخاصة الغلاء في الفترة القادمة سيحول من النهوض بالكثير من مناحي الحياة.

واستعرض أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الوزراة والهيئات المحليه والتي بحاجة إلى حلول ودعم للمحافظة على الخدمة التي يتلقاها المواطنون.

من جهتها قدمت سهام شحيبر عرضا حول تقييم وضع قطاع غزة العام خلال ١٥عاما من الحصار مع التركيز على آثار ونتائج الحصار على قطاع البنى التحتية وقطاعات الحكم المحلي.

واستعرضت أهم التحديات التي واجهت عمل الوزارة والهيئات المحلية.

وفي سياق متصل استمع الوفد الزائر لشرح عن دور الوزارة والهيئات المحلية في تقديم الخدمات الهامة والأساسية للمواطنين.

وتناول اللقاء لوضع كاتلين ميس بالصورة بشكل واضح عن التحديات والمشاكل التي تسبب فيها الحصار على غزة، وتناول النقاش حملات للضغط والمناصرة في البرلمان الأوروبي للسعي لتحسين الوضع الراهن في غزة.

وباشرت كاتلين بتوجيه أسئلة مرتبطة بالحصار وآثاره على عمل الوزارة والخدمات المقدمة للسكان.

وقدم وكيل الوزارة شكره للمجلس النرويجي للاجئين لجهودهم في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات والمساعدات لهم والعمل على دعم مشاريع وزارة الحكم المحلي

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل للعمل على تنفيذ المشاريع المقترحة في اطار التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي والمجلس النرويجي للاجئين.