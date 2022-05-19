العدل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة التحاليل الطبية

غزة- الرأي

شاركت دائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة التحاليل الطبية.



وحضر الاجتماع عن الوزارة أ. ياسر أبو معلا- رئيس قسم الرقابة على النقابات، وأ. محمود أبو كميل المراقب المالي على النقابات.



وبداً الاجتماع بالمصادقة على التقريرين المالي والإداري للنقابة لعام 2021واختيار مدقق حسابات جديد للنقابة بعد مناقشتهما ثم الموافقة والمصادقة عليه وتم التأكيد من قبل الوزارة على التقريرين.



وتم التصويت لاحقاً بمراقبة الوزارة على ثلاث ملفات أولها تحديد قائمة الأسعار للتحاليل الطبية في قطاع غزة بالحدين الأدنى والأعلى، واختيار مجلس استشاري للتحاليل الطبية، وثالثا اعتبار الأعضاء المنتقلين من نقابة المهن الطبية المساعدة لنقابة التحاليل الطبية بانهم أعضاء منذ انتسابهم بنقابة المهن الطبية.



الجدير ذكره أن وزارة العدل تتابع النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طيلة فترة الانعقاد كما تتابع التصويت على القرارات والتأكد من قانونية الجمعية وقانونية القرارات الصادرة عنه.