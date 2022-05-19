وكالة الرأي الفلسطينية خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية "السرحي": تسوية العشوائيات يشمل جميع مناطق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة التحاليل الطبية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش مع المجلس النرويجي للاجئين تحديات الحصار وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " : فوز كتلة الوفاء بانتخابات جامعة بيرزيت من ثمار معركة سيف القدس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يثمن مشروع قانون البرلمان الجزائري لتجريم التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنفذ عدة جولات ميدانية على مزارعي اللوزيات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار" المكشوفة" وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة"

19 آيار / مايو 2022 02:41

وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة"
وزارة التعليم تزور معرض

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي في غزة المعرض المصوّر الخاص بذكرى العدوان  الصهيوني على غزة والذي تُنظّمه وزارة الصحة في ساحة مستشفى الشفاء بغزة.
وضم الوفد مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة د. سامي أبو ناموس.


ورحب أبو ناموس بالوفد مثمناً الشراكة الدائمة بين التعليم والصحة، لافتاً إلى أن هذا المعرض يُوثق ذكرى العدوان الأخير على غزة وعلى المؤسسات الصحية، ويضم عدة زوايا منها: الشهداء والجرحى من الطواقم الصحية، الشهداء الأطفال وطلبة المدارس، استهداف الكوادر الصحية، استهداف المؤسسات الصحية، جهود وزارة الصحة خلال العدوان.


من جهته ثمّن النجار دور وزارة الصحة في خدمة شعبنا رغم العدوان الصهيوني، مشيداً بجهود الطواقم الصحية خلال العدوان في الإسعاف والطوارئ ونقل الجرحى والشهداء واستمرار تقديم الخدمة والرعاية اليومية للمرضى في المستشفيات رغم العدوان واستمرار القصف الهمجي.


 كما بيَّن النجار أن هذا المعرض المميز من خلال الصور والأرقام ينقل للعالم الرواية الفلسطينية الحقيقية ومدى الإجرام والانتهاكات الصهيونية التي نفذتها ولا زالت آلة الحرب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.

وزارة التعليم تزور معرض وزارة التعليم تزور معرض
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟