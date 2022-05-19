وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة"

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي في غزة المعرض المصوّر الخاص بذكرى العدوان الصهيوني على غزة والذي تُنظّمه وزارة الصحة في ساحة مستشفى الشفاء بغزة.

وضم الوفد مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة د. سامي أبو ناموس.



ورحب أبو ناموس بالوفد مثمناً الشراكة الدائمة بين التعليم والصحة، لافتاً إلى أن هذا المعرض يُوثق ذكرى العدوان الأخير على غزة وعلى المؤسسات الصحية، ويضم عدة زوايا منها: الشهداء والجرحى من الطواقم الصحية، الشهداء الأطفال وطلبة المدارس، استهداف الكوادر الصحية، استهداف المؤسسات الصحية، جهود وزارة الصحة خلال العدوان.



من جهته ثمّن النجار دور وزارة الصحة في خدمة شعبنا رغم العدوان الصهيوني، مشيداً بجهود الطواقم الصحية خلال العدوان في الإسعاف والطوارئ ونقل الجرحى والشهداء واستمرار تقديم الخدمة والرعاية اليومية للمرضى في المستشفيات رغم العدوان واستمرار القصف الهمجي.



كما بيَّن النجار أن هذا المعرض المميز من خلال الصور والأرقام ينقل للعالم الرواية الفلسطينية الحقيقية ومدى الإجرام والانتهاكات الصهيونية التي نفذتها ولا زالت آلة الحرب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.