"السرحي": تسوية العشوائيات يشمل جميع مناطق القطاع

غزة- الرأي

قال المهندس حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة في سلطة الأراضي، إن تسوية وتخطيط العشوائيات بدأ في بيت حانون وجاري العمل فيه ببيت لاهيا وهو شامل لجميع مناطق ومحافظات قطاع غزة.



وأكد في لقاء مع إذاعة الرأي الحكومية أن الحفاظ على الأراضي الحكومية من صميم سلطة الأراضي، وكذلك العمل على تنظيم العشوائيات بما يشمل تجمعات سكنية قائمة على الأراضي الحكومية سابقًا وبعضها أنشأ حديثًا بشكل غير قانوني أيضًا.



وأشار م.السرحي إلى أنه تم حصر هذه العشوائيات سابقا وصدر قرار رقم 100 لعام 2016 الذي يوضح مناطق العشوائيات القابلة للتسوية في المكان وغير القابلة للتسوية، وذلك بحسب الطبيعة السكانية وعوامل أخرى في مناطق بذاتها حيث أن الكثير من المتعدين هم حالات اجتماعية ظروفها الاقتصادية صعبة.



وذكر أنه تم إبلاغ المتعدين بوجود تسوية إما في نفس المكان أو في مكان آخر، مع الحرص على حفظ المال العام والخاص وذلك يوجب العمل على تخطيط وتنظيم المنطقة لتحديد الشوارع والقسائم بها واعتمادها في اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي وتزويد البلديات بنسخة عنها لتسهيل خدماتها.



وقال السرحي أن سلطة الأراضي وزعت إعلانات بعدم البناء إلا بعد تخطيط وتنظيم العشوائيات، موضحا العمل على تخطيط وتنظيم العشوائيات جارٍ في عدة مناطق منها بيت حانون ومنطقة الإسراء في شمال بيت لاهيا وغيرها من المناطق بشكل تدريجي.



ونوه إلى أن الحكومة تسعى إلى مساعدة المواطنين ذوي الحالة الاقتصادية الصعبة بتوفير خصم يصل إلى 40% من قيمة الأرض ويدفع منها دفعة أولى 20% ويقسط باقي المبلغ حتى مدة قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات.



ولفت مدير عام أملاك الحكومة إلى أهمية مواقع بعض هذه العشوائيات لتصبح مؤسسات ومرافق تقدم الخدمة لجميع المواطنين مثل المدارس والجامعات والنقابات وغيرها بعد أن يتم تعويض السكان فيها قبل مايو 2010 في أماكن أخرى.

