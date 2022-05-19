وكالة الرأي الفلسطينية خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية "السرحي": تسوية العشوائيات يشمل جميع مناطق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة التحاليل الطبية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش مع المجلس النرويجي للاجئين تحديات الحصار وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " : فوز كتلة الوفاء بانتخابات جامعة بيرزيت من ثمار معركة سيف القدس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يثمن مشروع قانون البرلمان الجزائري لتجريم التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنفذ عدة جولات ميدانية على مزارعي اللوزيات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار" المكشوفة" وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته
أخبار » الأخبار الحكومية

خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي

19 آيار / مايو 2022 02:46

خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي
خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي

غزة- الرأي

استقبل مركز خدمة الجمهور بوزارة التربية والتعليم العالي اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي برئاسة أ. حمدي شعت.

وقد كان في استقبال اللجنة مدير عام التخطيط أ. عائد الربعي، وعدد من موظفي الوزارة، حيث اطلع الفريق على جهود التعليم في تقديم الخدمات للجمهور في مجال إنجاز المعاملات مثل تصديق الشهادات والمنح وكافة التسهيلات المميزة التي يتلقاها المراجعين.

وقد أشاد شعث بجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات للجمهور من خلال تدشين صالة متطورة لمركز الجمهور والخدمات التي تقدم للمراجعين وأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن جودة الخدمات المقدمة تُضاهي الخدمات المقدمة في أرقى الدول.

من جانبه رحّب الربعي بأعضاء الوفد مشيداً بجهودهم في المجال القيمي، ومؤكداً أن وزارة التعليم تحرص على تقديم الخدمات لجمهورنا الكريم بأفضل صورة وذلك ضمن الرؤية الحكومية لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة لشعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟