الأوقاف وقناة الكوفية يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا سبل تعزيز التعاون المشترك مع قناة الكوفية وآليات النهوض بالإعلام الفلسطيني, وذلك خلال استقباله لوفد القناة برئاسة مديرها أ. أحمد حرب, و مدير الإنتاج والمتابعة في القناة د. وسام صقر, بحضور مدير عام العلاقات العامة بالأوقاف أ. أنور أبو شاويش ومدير دائرة الاعلام أ. إكرامي المدلل.

وعبر الأغا عن سعادته بزيارة وفد القناة لمقر الوزارة لبحث التعاون بما يخدم المجتمع والقضية الفلسطينية, منوهاً بأن تلك الزيارة تُدلل على انتماءها للقضايا الوطنية سواء بالثوابت أو الجانب الديني أو الخدماتي مع كل المؤسسات.

وأكد على أهمية ودور الإعلام في معالجة الفكر المنحرف وأي فكر غريب عن مجتمعنا وعقائدنا التي تربى عليها المجتمع المسلم, مبدياً استعداد وزارته لتعزيز مستوى العلاقة مع وسائل الاعلام المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة, مشيراً إلى أن الأوقاف ليست بمنأى عن مكونات القطاع وتُمثل مظلة للمؤسسة الدينية.

بدوره استعرض حرب أبرز الجهود التي حققتها قناة الكوفية خلال المرحلة الماضية, والدور التي تسعى لتحقيقه مستقبلاً, منوهاً بأن الزيارة تأتي لتعزيز وتوطيد العلاقة مع وزارة الأوقاف خاصة في الملفات التي تهم الجمهور الفلسطيني, مشيراً إلى أن قناة الكوفية تهتم بقضايا المجتمع الفلسطيني, خاصة وأنها تسعى لنقل صورة الوضع الفلسطيني ومعاناة شعبنا للعالم أجمع.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المستمر في عدد من البرامج المختلفة التي تهم الجمهور وتساهم في تعزيز الجانب الديني والارتقاء بالمستوى المطلوب.

