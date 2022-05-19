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الإعلام الحكومي يطلق اسم "أبو عاقلة" على مسابقته السنوية

19 آيار / مايو 2022 08:02

جانب من الحفل
جانب من الحفل

غزة – الرأي:

 أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اسم الصحافية الراحلة شرين أبو عاقلة، على مسابقته الإعلامية السنوية الخاصة بالصحافة.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال حفل تأبين لشهيدة الواجب المهني الزميلة "أبو عاقلة"، نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي، داخل فندق "الكومودور".

وبين رئيس المكتب سلامة معروف، أنه سيتم توزيع جوائز المسابقة في 31 ديسمبر القادم بالتزامن مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تخليداً لذكرى شرين.

وحضر الحفل لفيفٌ من الصحفيين والإعلاميين والكتّاب وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وطاقم مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة.

واستشهدت الزميلة أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو الجاري أثناء أداء واجبها المهني في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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