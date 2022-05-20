الدوري الإسباني يكشف عن أفضل 15 لاعبا خلال الموسم الحالى

تواجد 6 لاعبين من فريق ريال مدريد قائمة أفضل 15 لاعباً في الدوري الإسباني المقدمة من رابطة الليجا بالشراكة مع "EA SPORTS"، والتي تقسم الى جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل رباعي دفاعي وثلاثي خط وسط وثلاثي هجومي، بالإضافة إلى منح جوائز لأكثر أربعة لاعبين حصولاً على أصوات بعد هذه التشكيلة.

واعتلي تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما لاعبي ريال مدريد الأكثر تقييماً في النسخة الأولى من جوائز "فيفا 22 فريق الموسم".



وضمت القائمة أيضاً رونالد أراوخو وكوندي وبيدري ونبيل فقير وجواو فيليكس وماركوس أكونيا وسيرخيو كاناليس وراؤول دي توماس وإيكر مونياين.



وتم اختيار الـ15 لاعباً الفائزين كأفضل لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم من خلال تصويت الجماهير واللاعبين عبر "تطبيق اللاعبين" ولجنة من الخبراء.



وأكد رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس، الضوء على "الأهمية وحالة الفخر الذي يعنيه تسليم هذه الجوائز للمرة الأولى لليجا، والتي نأمل أن تصبح سمة مميزة للمنافسة وسبباً آخر للشعور بالانتماء إلى الدوري الإسباني".

في سياق متصل، حصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب خلال شهر إبريل الماضي، داخل صفوف الملكي.



وقدم كريم بنزيما أداءًا إستثنائيًا مع ريال مدريد خلال شهر إبريل الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في حسم الملكي للقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلي وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.



خاض بنزيما 8 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأحرز 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.



يستعد الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم ريال مدريد ضد ريال بيتيس غدًا الجمعة، في الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وكان ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه هذا الموسم، بعد الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة في الجولة الـ 34 من مسابقة الليجا.



جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.