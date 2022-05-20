الفيحاء يتوج بلقب كأس خادم الحرمين لأول مرة فى تاريخه على حساب الهلال

توج فريق الفيحاء للمرة الأولي في تاريخه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" للموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ما تسبب في لجوء الفريقين الى ركلات الجزاء الترجيحية. وجاء هدف الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يتعادل رامون لوبيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد أن تخطي عقبة نادي الشباب في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، فيما أقصى الفيحاء، الاتحاد في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد.

وحقق فريق الفيحاء إنجازا فريدا في تاريخ النادي بعدما فاز على الهلال في المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال بلقب كأس الملك مرتين في المواسم الخمس الأخيرة، ومنذ عودة البطولة عام 2008 حقق الهلال اللقب 3 مرات أعوام (2015 , 2017 , 2020).

وتوقفت البطولة عام 1990، قبل أن تعود عام 2008 وحقق لقبها الشباب. وعاد الشباب واحتفظ بلقبه في نسخة 2009، قبل أن يفقده أمام الاتحاد الذي توّج باللقب عام 2010 .

وحقق الأهلي نسختين متتاليتين عامي 2011 و 2012 , قبل أن يعود الاتحاد ليفوز بلقب نسخة 2013 ، وفي عام 2014 توّج الشباب بلقب البطولة, ثم الهلال 2015 ثم الأهلي 2016, ثم الهلال مرة أخرى 2017.وعاد الاتحاد وفاز بلقب نسخة 2018, ثم حقق التعاون انجازا تاريخا بفوزه بلقب نسخة 2019. وفي 2020 فاز الهلال بلقب البطولة ثم توّج الفيصلي بالنسخة الماضية في إنجاز فريد أيضا بتاريخ النادي.

وجاء تشكيل الهلال ضد الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: الدوسري، البليهي، جانج، البريك.

خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، سالم.

خط الهجوم: بيريرا، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.