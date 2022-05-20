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منتخب فلسطين يخسر أمام البحرين في بطولة غرب آسيا للشاطئية

20 آيار / مايو 2022 08:17

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خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام البحرين 2/4 في ثاني مباريات منتخبنا في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية المقامة في مدينة جيزان السعودية.

وينتظر منتخبنا الوطني نتيجة مباراة السعودية والبحرين غدا الجمعة لحسم التأهل عن المجموعة الثانية.

بداية الشوط الأول تلقى منتخبنا هدفين متتاليين عبر لاعب المنتخب البحريني مهران معتوق، قبل أن يقلص محمود النيرب النتيجة لمنتخبنا بالهدف الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم البحرين 2/1.

ورغم البداية القوية لمنتخبنا في الشوط الثاني بعدما نجح علاء عطية في تعديل النتيجة إلا أن منتخب البحرين نجح في تعديل النتيجة عبر لاعبه سليمان اليعقوبي لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 1/1.

ولم يظهر منتخبنا في الشوط الأول بالشكل المطلوب وضاعف لاعب البحرين مهران معتوق النتيجة بهدف رابع لتنتهي المباراة بفوز منتخب البحرين بنتيجة 2/4.

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