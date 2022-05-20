اختتام دورة تدريبية في التحرير الصحفي المتقدم

غزة-الرأي

احتفلت وزارة الخارجية في غزة الخميس ، بتخريج ما يزيد عن عشرين مشاركًا ومشاركة في دورة التحرير الصحفي التي جرى تنفيذها من خلال معهد الجزيرة للإعلام ، وذلك بحضور مدير عام الوزارة م. محمود المدهون.

وخلال حفل التخريج أثنى مدير التدريب الدبلوماسي د. أحمد دلول على المهنية العالية التي تُبديها شبكة الجزيرة الإعلامية والتي تمثلت بحرصها التام على تدريب المشاركين في دورة التحرير الصحفي رغم الأجواء العصيبة التي مرت بها إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال دلول:” إننا وإذ نحيي قناة الجزيرة القطرية ومعهد الجزيرة للإعلام على تدريباته المكثفة والنشطة لأبناء وبنات فلسطين ؛ فإننا نتطلع في نفس الوقت إلى المساهمة في إثراء قطاع التدريب لاسيما الإعلامي لما له من أثرٍ بالغٍ في تطور الشعوب والحضارات والأمم”.

وتابع دلول: “إن دورة التحرير الصحفي ما هي إلا واحدة من عدة دورات تدريبية يقدمها معهد الجزيرة لخريجي الإعلام ونخبة من العاملين فيه من مختلف الوزارات والمؤسسات، وتأتي بعد نجاح دورة التحقق من الأخبار الذي نظمها المعهد قبل نحو شهرين من الآن”.

وتطرق مدير التدريب الدبلوماسي إلى أهمية الإعلام ودوره في استنهاض همم الشعوب لاسيما في ظل صراع الإرادات لافتًا إلى أهمية إكساب العاملين في المجال للخبرة والمهارة الكافية التي تؤهلهم إلى المنافسة العالمية.

من جهته شدّد مدرب الدورة الإعلامي في معهد الجزيرة للإعلام أمجد الشلتوني على أهمية المعرفة والقراءة النشطة التي تعطي عقول الإعلاميين وتبرز نقاط القوة والمنافسة فيما بينهم، مبديًا إعجابه بالروح الإيجابية التي يبديها إعلاميو غزة رغم حصارهم ونقص معداتهم وإمكاناتهم المادية.

بدورهم شكرّ المتدربون والمشاركون في الدورة معهد الجزيرة للإعلام ووزارة الخارجية على اهتمامهم الواضح بتطوير قدرات الإعلاميين لاسيما وأن أغلبهم غير قادر على السفر إلى الخارج لتلقي التدريبات المتقدمة في العمل الإعلامي.

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين والمشاركين في الدورة وسط أجواء حافلة بروح الطموح والريادة والإبداع والأمنيات في أن يشهد المستقبل القريب المزيد من التدريب والعمل البنّاء.



